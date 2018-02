Nyt fodbold-selskab klar med millioner: Nu skal Kolding IF i 1. division

Otte investorer skyder to millioner kroner i Kolding IF. Investorerne samles i et nyt selskab, Kolding IF Fodbold Aps, der skal varetage al kontraktfodbold i klubben.

Kolding: Nu skal det være: Kolding IF skal rykke op i 1. division. Sker det ikke i denne sæson, så skal det ske i næste. Det blev slået fast på et pressemøde mandag eftermiddag.

Kolding IF var tæt på oprykning i sommer. Dengang følte klubben dog ikke, at den rent økonomisk var stærk nok til at rykke op. Mandag kunne Kolding IF dog offentliggøre et nyt selskab, Kolding IF Fodbold Aps, der skyder to millioner kroner i klubben. Dermed har man nu et økonomisk grundlag for at rykke op i landets næstbedste fodboldrække.

- Det er okay at lægge lidt pres på Anders (Jensen, cheftræner, red) og spillerne. Der er ikke nogen i truppen, der siger, de ikke vil rykke op. Anders har kun én ambition, og det er at rykke op. Så nytter det ikke noget, at vi trækker os tilbage og siger, vi gerne vil blive i 2. division, siger Dan Johannessen, der er ny direktør for Kolding IF Fodbold Aps.