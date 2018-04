Nyt fitnesshold i Christiansfeld er for både børn og voksne

Move It Fitness

- Move It workout: På holdet arbejdes der blandt andet med styrke, kondition og balance. Man får trænet hele kroppen. Fra 14 år.- Lose It vægttab: Der arbejdes specifikt med vægttab, og samtidig er der fokus på at have det sjovt og bevare muskelmasse.- FitFamily: Styrke- og konditionstræning for hele familien pakket ind i sjov og leg. Fra 4 år. Børn under 14 i følge med en voksen træner gratis.249 kroner pr. månedFemturskort: 299 kronerTiturskort: 499 kronerDu kan læse mere og se træningstider på Facebook-siden "Move it" og kontakte Mikkel via mail: mikkel@moveit-fitness.d