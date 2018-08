Nyt erhvervsområde på 60.000 kvadratmeter klar til salg

Et nyt erhvervsområde i den nordlige del af Kolding skyder op over de næste par år. Lokalplanen åbner mulighed for, at virksomheder kan købe parceller ned til 4.000 kvadratmeter i området. Det nye område bliver nabo til erhvervsområdet på Birkemose Allé, hvor blandt andet Beierholm Revision og Schneider Electric har adresse. Foto: Daugaard Pedersen

Et nyt erhvervsområde i udkanten af Kolding kan skyde op over de næste par år. Området kan rumme små og mellemstore virksomheder, der prioriterer at ligge tæt på motorvejen.

Kolding: I dag drøner der dagligt cirka 9.000 biler af sted på Nr. Bjertvej, og trafikmængden får et hak op ad i takt med, at et nyt erhvervsområde skyder op på markerne, der i dag grænser op mod vejen. Beliggenheden tæt på motorvejen skal være med til at tiltrække virksomheder til erhvervsområdet, der sælges i bider på ned til 4.000 kvadratmeter. - Der er ikke så mange muligheder for at finde grundstykker i den størrelse i periferien af Kolding i dag. Området henvender sig til mindre og mellemstore virksomheder, der har brug for et domicil på mellem 1000-3000 kvadratmeter. Hvis du ikke vil ligge midt i byen og foretrækker at være tæt på motorvejen, så er det her en mulighed, siger Jan Riis Nielsen, der er administrerende direktør i entreprenørfirmaet Daugaard Pedersen A/S, der står for udviklingen af Marielystparken.

Kort om Marielyst Parken Totalt cirka 60.000 kvadratmeter erhvervsgrund, heraf cirka 5.000 kvadratmeter reserveret til veje, stier og tekniske anlæg som mobilmaster. Området udstykkes i parceller ned til 4.000 kvadratmeter. Der er mulighed for at bygge op til fire etager. Udvikles af selskabet Marielyst Parken A/S, som er etableret af blandt andre totalentreprenør Daugaard Pedersen A/S.

Gang i tingene Området, der ligger ud til Birkemosevej, er ejet af landmand Kaj Vestergaard, men udviklingen af området sker gennem selskabet Marielyst Parken A/S, der er er etableret af blandt andre Daugaard Pedersen. Målgruppen er virksomheder, der måske har brug for lidt lager, og som gerne vil være tæt på motorvejen. Der kommer altså ikke logistikvirksomheder eller tung produktion i området. - Det er tæt på motorvejen og byen. Men det altafgørende er, at det ligger tæt på motorvejen. Mange af dem, vi taler med, er erhvervsfolk, der bor i den nordlige ende af Kolding. Men det afgørende er geografien. Har du medarbejdere, der kommer fra Aarhus, Odense eller Esbjerg, så ligger området godt, siger Jan Riis Nielsen. Samlet kan erhvervsområdet på 60.000 kvadratmeter bebygges med 25.000 kvadratmeter, og udvikleren forventer, at området kan rumme seks til otte virksomheder. Det afhænger naturligvis af, hvor meget plads de forskellige virksomheder ønsker, og om de vil købe plads til, at de kan udvide på et senere tidspunkt. - Jeg håber selvfølgelig, at der sker noget nu, når området kommer til salg, og jeg er selvfølgelig optimist. Der er flere virksomheder, der er på jagt efter noget i den her stil. Jeg kan godt håbe på, at store dele er solgt inden for et par år. Men det kan også gå hurtigere. Det er svært at sige, siger Jan Riis Nielsen, der i det nuværende marked har svært ved at bevare pessimismen.