Nyt domicil på vej: Computeren tænder automatisk, når de ansatte møder ind

Lyset i det nye domicil reguleres efter, hvor solen står på himlen og årstiderne, og computeren starter selv op, når medarbejderen går gennem hoveddøren. Domicilet bliver et slags levende showroom for virksomheden.

Kolding: Det nye domicil til Beckhoff Automatiom bliver mere intelligent end de fleste kontorbygninger. Virksomheden sælger blandt andet computere, komponenter, motorer og automationssoftware til industrien.

Den nye kontorbygning bliver velforsynet med Beckhoffs Automations egne løsninger inden for bygningsautomation og vil dermed fungere som et levende showroom for kunderne, hvor de kan se, hvordan man optimerer i forhold til blandt andet lys og varme.

Når medarbejderne stempler ind elektronisk om morgenen vil de opleve, at deres computer, printer og lys automatisk tændes. Systemet sikrer også, at intet unødvendigt udstyr står tændt natten over.

- Når du bygger et kontorhus, vil det traditionelt bestå af mange systemer. Der er et til varme, ventilation, persienner, adgangskontrol og alarmer. Her har vi bygget ét system. Det betyder, at huset bliver enormt intelligent. Når en medarbejder møder ind med sit nøglekort eller bliver scannet på fingerscanneren, så kan vi tænde blandt andet lyset på arbejdspladsen. Hvis det er en programmør, der møder ind, så kan vi gøre det sådan, at lyset kun tænder en smule på lageret, hvis han bare skal ud og hente noget, siger Michael Nielsen, der er administrerende direktør i Beckhoff Automation A/S.