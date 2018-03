Nyt blomster-outlet vil tage konkurrencen op med supermarkederne

Køb hos fagfolk

De to vurderer, at der er et marked for et blomster-outlet i Kolding.

- Folk vil gerne have kvalitet til en skarp pris, og så kan man jo også få bundet en frisk buket her hos os. Vi vi gerne vænne folk til igen at købe blomster og planter hos os fagfolk i stedet for i supermarkedet, forklarer Kasper Gamst.

Han og Torben mødte hinanden på Handelshøjskolen i Aarhus, hvor de begge har læst cand.merc. De har længe ønsket at starte en forretning op sammen, og nu passede det.

Torben Schmidt har været indkøbschef for Lidl, hvor han har stået for blomster og planter til 90 at kædens butikker. Kasper Gamst har i flere år drevet et planteservicefirma. Nu vender han retur til den adresse, som har været i familiens ejendom i fire generationer.

Hans søster Louise Gamst flytter snart sin blomsterbutik Gamst1903 til en centralt adresse i Kolding by. Hun kan fortsat kontaktes på telefon og mail og udfører stadig bestillinger. Det vil desuden være muligt at få fat på Louise på Agtrupvej 197 indtil Gamst1903 flytter.