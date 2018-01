Nyt bank-domicil får musik, lounge og plads til at vokse

Spar Nord bygger nyt domicil tæt ved Kolding Storcenter, hvor kunderne i begyndelsen af 2019 vil møde en musikalsk bank, der er indrettet i naturmaterialer.

Kolding: Bankkunder er sjældne gæster i banken. Men når de endelig kommer ind i banken, så skal der vente en femstjernet oplevelse. Sådan lyder strategien i Spar Nord, og det er medvirkende til, at Spar Nord nu bygger nyt domicil i Kolding, der kan hjælpe med til, at det bliver en særlig begivenhed at besøge banken. - Det væsentlige er selvfølgelig altid, hvordan vi modtager kunder, men indretningen skal spille med. Indretningen bliver ikke klinisk. Det bliver naturmaterialer, loungehjørne og musik i baggrunden. Vi har allerede afprøvet det op til jul med lidt julemusik. Det fungerede fint. Det er jo ikke høj diskomusik. Der er mange medarbejdere, der er glade for det. Og glade medarbejdere giver glade kunder, siger bankdirektør Bjarne Claussen.

Sjældne besøg Banken ligger i dag på Vejlevej mellem McDonald's og en tankstation. Skulle banken blive i de eksisterende lokaler på Vejlevej, ville det kræve en større ombygning, og man ville alligevel ikke være fremtidssikret, lyder det fra bankdirektøren. Nu flytter banken ind i nye lokaler på Skovvangen i en bygning i treetager, hvor der er udsigt over golfbaner, og banken bliver nabo til Kolding Storcenter og et bowlingcenter. - Vi har formuleret det sådan, at vi gerne vil give folk en femstjernet oplevelse, når kunder kommer i banken. Folk kommer mere og mere sjældent i deres bank. Men vi vil modsat andre banker fortsat meget gerne have besøg i banken. Unge mennesker kommer sjældent i banken, og sådan vil det også være i fremtiden. De vil kun komme et par gange i løbet af deres liv. Men når de så ulejliger sig ned i banken, så vil vi gerne give dem en god oplevelse i nogle hyggelige rammer. Kunder skal føle sig godt tilpas. Det skal ikke være koldt og klinisk, siger Bjarne Claussen.