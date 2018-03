Nystøbte plastmagere klar fra AMU Syd

Kolding: En række kursister har afsluttet deres uddannelse til faglærte plastmagere på AMU Syd i Kolding.

De nye svende er: På billedet øverst tv.: Malene Sørensen, Lego System A/S, Morten Christensen, Scan Belt Modular Conveyor, Anders Roland Jørgensen, Nunc A/S, Semsettin Senol, Nunc A/S, Daniel Heisterberg Hansen, Molytex A/S,

Nederst f.v.: Carl Christian Søndergård Hertz, Nunc A/S, Emin Hozdic, Lego System A/S, Maria Petersen, Lego System A/S og Elisabeth Jensen, Lego System A/S. /exp