Nystiftet ærespris går til lakkonge og byggematador

?Jeg har været heldig med at tjene nogle penge, og så vil jeg gerne støtte Kolding. Det er de bredeste skuldre, der skal bære. Så jeg føler mig også lidt forpligtiget til at hjælpe, siger Pierre Legarth, der onsdag aften blev tildelt æresprisen Hercules, der går til en person, der har gjort en særlig indsats for Kolding. Det er ikke meningen, at prisen skal uddeles hvert år. Foto: Søren Gylling

Han er vild med Kolding og elsker at bygge på sin hjemmebane. Onsdag blev Pierre Legarth tildelt Business Koldings nystiftede ærespris, Hercules, for sin indsats for Kolding.

Kolding: Pierre Legarth blev mangemillionær på at skabe Europas største kæde inden for autolakering. Nu bruger han energien på sine ejendomsselskaber og på "at lege med byggesten". For han er vild med at bygge. Særligt i Kolding. - At udvikle Kolding er ligesom at kysse. Du kan ikke få nok, når du først går i gang. Der er i hvert fald ikke tvivl om, at jeg elsker mit arbejde, siger Pierre Legarth. Over 30 år opbyggede han Pierre.dk Autolakering, der en af Europas største autolakkæder, inden han i 2016 solgt sidste bid til et stort tysk selskab. Han er fortsat formand i sit livsværk, men til daglig bruger han energien på byggeri. Og han lægger ikke skjul på, at han har en forkærlighed for projekter i Kolding, hvilket er med til, at borgmesteren til Business Koldings awardshow onsdag aften kunne overrække ham æresprisen. - Det er en imponerende og meget stor indsats, som du har ydet, og som du fortsat yder. Godt nok solgte du i 2016 Pierre.dk, men du igangsatte heldigvis nye initiativer og altid med Kolding i hjertet. Du udtaler altid, at Kolding er din hjemmebane, hvilket glæder os utrolig meget, lød det fra borgmester Jørn Pedersen.

Kort om Pierre Legarth Pierre Legarth er opvokset i Vamdrup, og da han var 19 år stiftede han sin første virksomhed. I 2016 solgte han sine sidste aktier i Pierre.dk Autolakering, men er fortsat bestyrelsesformand i selskabet. Siden 2000 har han drevet Pierre Ejendomme, som opfører, opkøber og udvikler ejendomme, og han ejer også Lasse Larsen Huse.



Tidligere brugte han en del af fritiden på at køre DTC-race, hvor han i to omgange opnåede en samlet tredjeplads. I dag bevæger han sig rundt i de højere luftlag, efter han er blevet uddannet helikopterpilot, og så bruger han en del tid på cyklen.

Dejligt med anerkendelse Prisen er stiftet af Foreningen Business Kolding og gives til "en person, der over en længere årrække har gjort en særlig indsats for Kolding". Personen skal have Kolding i hjertet og støtte initiativer i Kolding. Prisen er opkaldt efter statuen Hercules, der står på toppen af kæmpetårnet på Koldinghus. Det er ikke meningen, at prisen skal uddeles hvert år. - Det er altid dejligt at få andres anerkendelse. Og jeg er selvfølgelig beæret og ydmyg over at modtage prisen. Det er altid dejligt, når nogen sætter pris på det, man laver, og nogen synes, det har værdi for lokalområdet. Så jeg er stolt over prisen, siger Pierre Legarth. Udover at han i dag står bag husfirmaet Lasse Larsen Huse, har han blandt andet ombygget Solars gamle hovedkvarter på Haderslevvej til boliger.