Sjølund er på charmeoffensiv for at trække flere borgere til. Ved Åben Landsby-arrangementet dukkede flere interesserede familier op. Også Lars og Luise, begge 24 år, som allerede har slået sig ned i den lille by.

Sjølund: Nyforelskelsen lyser i øjnene på Lars Kjerstrup Iversen og Luise Boysen. De er begge 24 år med fødselsdag samme dag - og de mødte hinanden på dating-app'en Tinder den 10. marts i år. Dengang boede Lars, der er lagermedarbejder, i Christiansfeld og Luise, som er socialpædagog, boede i Tønder. Nu bor de i en lejlighed i Sjølundgade, hvor de flyttede sammen 1. september, og de er begyndt at lede efter det hus, som skal være deres udgangspunkt for pendling til deres arbejdspladser i Hedensted og Ribe. Med andre ord lige sådan nogle indbyggere, som Sjølund gerne vil tiltrække - for eksempel med arrangementet Åben Landsby, som blev afviklet i multiarenaen lørdag. Lars og Luise er allerede faldet godt til i Sjølund. - Jeg er kommet her, siden jeg var 16 år, fordi mange af mine skolekammerater boede her, og jeg har flere venner, som har købt hus herude. Man er så velkommen her. Man bliver taget imod med åbne arme, siger Lars. Luise nikker. - Det har jeg også oplevet. Jeg føler mig helt vildt velkommen, siger hun og nævner det sociale fællesskab, naturen, venligheden og det, at der er højt til loftet, som de helt store plusser for Sjølund. - Jeg kan også godt lide, at jeg er tæt på et storby, men samtidig har det hyggelige, kompakte fællesskab i byen, siger hun.

Nu har vi 148 elever, og om et år er det vores forventning, at vi har 155-160. Det er jo fordi, vi er et aktivt landsbysamfund, hvor det er attraktivt at flytte til. Anders Henriksen, skoleleder, Sjølund-Hejls Skole

Foto: Michael Svenningsen Familien La Cour med Lone, Casper og børnene Julie og Nicolai flyttede til Sjølund for syv år siden, og de er faldet rigtig godt til. Og her kan man få drømmehuset og samtidig have råd til at have det sjovt, siger de. Foto: Michael Svenningsen

Drømmehus og sjov Familien La Cour med to børn på syv og fem år er også tilflyttere omend med lidt længere tid i bagagen. Casper og Lone er begge cand. mag.'er, og de traf hinanden under studierne i Århus. Jobmæssigt fulgtes de ad til Kolding, hvor de begge arbejder på Sprogskolen, og efter tre år i lejet bolig i Kolding rykkede de til Sjølund, hvor de har bygget deres drømmehus. Spørger man, hvad der trak dem til Sjølund, nævner de det kæmpemæssige engagement og fællesskab, der er blandt borgerne i byen, de gode naboer, den gode skole i vækst, trygheden ved at bo i et lille samfund - og så også det, at Brugsen er der. Nærheden til de dejlige strande ved Binderup, Grønninghoved og Hejlsminde trækker også op. - Og så var der jo også lysten til at bygge lige præcis det hus, vi gerne ville have. - I Dalby koster grundene det dobbelte af, hvad de koster herude, og så kan man jo ikke både få det hus, man drømmer om, og samtidig have råd til at have det sjovt, smiler Lone.

Foto: Michael Svenningsen Omkring 100 deltog i Åben Landsby-arragmentet i multiarenaen lørdag. Foto: Michael Svenningsen

Nye på vej I Åben Landsby-arrangementet deltog omkring 100 mennesker, og 10 familier udefra havde fundet vej til Sjølund for at snuse til landsbystemningen. Niels Erik K. Bendtsen fra Kolding Sjølund Udvikling mener, at tre af familierne er meget seriøse bud på nye beboere i Sjølund, hvor gennemsnitsalderen er lav på 39 år. Det betyder, at der er mange børnefamilier i Sjølund og omegn, hvilket afspejler sig på elevtallet på den lokale skole. Da Anders Henriksen tiltrådte som skoleleder i 2016 havde skolen 128 elever. - Nu har vi 148 elever, og om et år er det vores forventning, at vi har 155-160. Det er fantastisk, og det er jo fordi, vi er et aktivt landsbysamfund, hvor det er attraktivt at flytte til som børnefamilie, siger skolelederen.