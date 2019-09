Nye togforbindelser: Snart kan du komme fra Kolding til København på under to timer

Også til Hamborg kommer der tre nye, hurtige og direkte togforbindelser oven i de to, som allerede kører mellem Århus og Hamborg med stop i Kolding. Til og fra Hamborg bliver rejsetiden dog to timer og 50 minutter. Undervejs standser togene kun i Padborg og Hamburg-Dammtor, som er en station få minutter fra hansestadens hovedbanegård.

Kolding: Officielt hedder de ikke lyntog, men intercitytog. Men reelt er det tre nye lyntogsforbindelser mellem Kolding og København, som DSB indfører, når der skiftes til køreplan den 15. december. For første gang bliver det nu muligt at køre med tog mellem Kolding og Hovedstaden på under to timer. På de tre nye afgange bliver rejsetiden en time og 50 minutter, for togene standser undervejs kun i Odense og Ringsted.

Kommer fra Fugleflugtslinjen

Når DSB indsætter tre nye tog, er det ikke fordi, der pludselig er opstået et nyt stort behov for togrejser i Kolding. Det er fordi, arbejderne med at bygge en tunnel mellem Rødby og Puttgarden går i gang. Det samme gør en større opgradering af jernbanen på den tyske side mellem Lübeck og Puttgarden, som bliver helt lukket for togtrafik i flere år.

DSB og Deutsche Bahn har derfor besluttet, at de tre daglige, direkte tog mellem København og Hamborg i stedet skal køres via Kolding. Undervejs standser togene kun i Ringsted, Odense, Kolding og Padborg - og det sidstnævnte sted mest for at skifte mellem dansk og tysk togpersonale. Togene kommer således til at køre uden om Flensborg, hvilket sparer de rejsende, der ikke skal til Flensborg, for cirka 15 minutters rejsetid.