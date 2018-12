Skolechef i Kolding Kommune, Lars Svenson, forklarer, at udviklingen senest er sket i en periode, hvor det samlede elevtal i Kolding er faldet. Her har privatskolerne formået at holde fast i nogenlunde det samme antal elever, mens folkeskolerne får færre elever.

Godt samarbejde

Er du ligeglad med udviklingen af elever på henholdsvis privatskoler og folkeskoler?

- Nej, men vi har et godt samarbejde med privatskolerne og friskolerne, og vi er ikke i konkurrence med dem. Vi er jo ikke en privat virksomhed. Vi har fokus på, hvor gode vores folkeskoler er, siger Lars Svenson, der understreger, at andelen af privatskoleelever i Kolding ligger under landsgennemsnittet.

Han mener ikke, at det er problematisk, at 17-18 procent af eleverne i Kolding går på en privatskole, og han ønsker ikke at tale om en øvre smertegrænse for, hvornår det kan blive et problem, at for mange går på privatskole.

- Vi vil selvfølgelig gerne have, at folkeskolen er det naturlige valg for forældrene, men vi har ikke et problem i Kolding, siger skolechefen.

Hvad vil du så kalde jeres største udfordring i forhold til at få flere til at vælge folkeskolen?

- Jeg vil ikke kalde det en udfordring, men vores største fokus er at få flere til at vælge folkeskolen fra 0. klasse, mener Lars Svenson.