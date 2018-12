Nye tal: Mange tager til Kolding for at købe bil

Kolding er ved for alvor at slå sig fast som en af de stærkeste bilbyer, viser den nyeste handelsbalance.

Kolding: Kolding er en sand bilby. Det må være konklusionen, når man læser rapporten Handelsbalancen 2018 igennem.

For hvor der generelt er godt gang i handlen i Kolding ifølge handelsbalancen i landets 98 kommuner, så er der særligt én kategori, hvor byen skiller sig ud: Bil, båd og camping. Her blev der solgt mere end dobbelt så meget, som kommunens indbyggertal og befolkningssammensætning lagde op til i 2016, hvor de nyeste tal er fra. Faktisk var omsætningen oppe at runde tre milliarder kroner.

At det er sådan, kan skyldes, at der i årenes løb er kommet flere og flere bilforhandlere til byen, som har hjulpet hinanden til at trække nye kunder til, mener direktør i Business Kolding Morten Bjørn Hansen.

- Vi har set en stor koncentration af bilforhandlere i Kolding, og det at der er et stort udvalg at køre efter, det giver en rigtig stor fordel, siger han.