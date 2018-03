Nye tal: Kun fem børn fra Koldings ghettoområder bliver passet derhjemme

Kun en håndfuld børn mellem et og fem år fra de to officielt udpegede ghettoområder i Kolding, Munkebo og Skovparken/Skovvejen, bliver lige nu ikke passet i en dagpleje eller daginstitution. I hele kommunen gælder det 45 børn, men det er kun børn i udsatte boligområder, som regeringen i sin ghettoplan vil indføre obligatorisk dagtilbud for fra etårs-alderen. Arkivfoto: Ludvig Dittmann

Regeringen foreslår i sit ghettoudspil, at alle børn over et år fra udsatte boligområder, skal tvinges i dagpleje eller institution. I Kolding er der lige nu kun fem børn i Skovparken/Skovvejen og Munkebo, som ikke bliver passet i et kommunalt tilbud.

Kolding: Næsten ingen børn fra Koldings to officielle ghettoområder, Skovparken/Skovvejen og Munkebo, bliver passet derhjemme. De bliver derimod i høj grad sendt i dagpleje eller daginstitution til hverdag. Det viser helt nye tal fra embedsmænd i Kolding Kommune, der i forlængelse af regeringens nylige ghettoudspil har undersøgt, hvor mange børn mellem et og fem år, der ikke bliver passet i et kommunalt finansieret pasningstilbud. Vedtages ghettoudspillet i Folketinget, skal børn over et år, der bor i et såkaldt ghettoområde som for eksempel Skovparken/Skovvejen og Munkebo, tvinges til at blive passet i et dagtilbud i mindst 30 timer om ugen.

Børneudspil Der bor i alt cirka 330 børn i dagtilbudsalderen i Munkebo og Skovparken/Skovvejen - det vil sige mellem et og fem år.I regeringens ghettoudspil foreslås det blandt andet, at alle børn i de udsatte boligområder, fra etårs-alderen, skal sendes i dagtilbud i mindst 30 timer per uge.



Desuden foreslås det, at der højst må optages 30 procent børn fra udsatte boligområder i hver daginstitution. Denne regel skal gælde for optag af børn hen over et kalenderår.

Kun fem børn påvirkes Men i Kolding kommer det kun til at ramme yderst få børn, viser opgørelsen. Lige nu er der nemlig kun fem børn mellem et og fem år fra de to områder på den officielle ghettoliste, der ikke bliver passet i dagpleje eller daginstitution. Der bor i alt cirka 330 børn i dagtilbudsalderen i de to områder, oplyser børnechef Merete Lund Westergaard. I hele Kolding Kommune er der 45 børn, som bliver passet derhjemme, men regeringen ønsker kun at tvinge børn i udsatte boligområder i pasning udenfor hjemmet. Merete Lund Westergaard, forklarer, at tallet er et øjebliksbillede, og at de 45 børn er spredt ud over hele kommunen, og derfor vil det formentlig kun være de fem børn, der bor i Munkebo eller Skovparken/Skovvejen, der vil blive påvirket, hvis ghettoplanen vedtages.