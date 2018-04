Nye tal: Det kan betale sig at klage for forældre til handicappede børn

Nye tal fra Ankestyrelsen viser, at en stor del af de forældre til handicappede børn i Kolding, der klager over kommunens afgørelser, enten får medhold eller mulighed for at få behandlet deres sag igen.

Dermed ligger Kolding over landsgennemsnittet, hvor 52 procent af de sager, der klages over, bliver ændret eller sendt tilbage til kommunen.

Kolding: Selv om langt de fleste af de afgørelser, der træffes omkring tildeling af hjælp til handicappede børn i Kolding, modtages uden klager, tyder nye tal fra Ankestyrelsen på, at det kan betale sig at klage.

Der blev i alt behandlet 359 sager på børne- og ungeområdet i handicapafdelingen i Kolding Kommune i 2017.I 75 af sagerne blev der sendt en klage over kommunens afgørelse til Ankestyrelsen. Ved 71 procent af disse klager besluttede Ankestyrelsen at ændre kommunens afgørelse eller at sende sagen til fornyet behandling i kommunen. En fornyet behandling sker f.eks., fordi kommunen ikke har belyst sagen ordenligt i forbindelse med sin afgørelse. 23 procent af klagerne blev ændret, mens 48 procent blev hjemvist. Kilde: Kolding Kommune og Ankestyrelsen

Social- og handicapchef i Kolding Kommune, Bettina Brøndsted, har nogle lidt andre tal for antallet af klager til og afgørelser i Ankestyrelsen i 2017 end styrelsen selv. Men hun, der først kom til Kolding Kommune i november 2017, slår fast, at antallet af sager, der ændres eller hjemvises af Ankestyrelsen er højt i Kolding.

Med 75 klager til Ankestyrelsen på et år klages der altså over cirka hver femte sag. Og med Ankestyrelsens behandling af klagerne svarer det til, at knap 15 procent af alle de sager, der behandles i Kolding Kommune om hjælp til handicappede børn, enten bliver ændret eller bliver sendt tilbage til ny behandling af Ankestyrelsen.

- Noget af det kan skyldes principafgørelser, der kommer, og som vi prøver at rette ind efter, siger Bettina Brøndsted og henviser til, at kommunen kan have fortolket nye principafgørelser forkert.

Krav på hjælp

Formanden for social- og sundhedsudvalget i Kolding, Karina Lorentzen (SF), er relativt ny på posten og kender derfor endnu ikke så meget til børne-handicapområdet. Men hun oplyser, at familierne skal have den hjælp, de har krav på.

- Der er ingen tvivl om, at familier med et handicappet barn er udsat for et stort pres, og det kan have ret store konsekvenser, hvis de ikke får den hjælp, de skal have. Jeg mener, det er vigtigt at få undersøgt, hvad der ligger bag de her tal fra Ankestyrelsen. Der er ikke nogen, der har interesse i, at folk ikke får det, de skal have, siger Karina Lorentzen.

Kan der ikke være en økonomisk interesse i kommunen i at spare så meget som muligt på dette område?

- Lovgivningen skal jo overholdes, og jeg har i hvert fald ingen interesse i det, siger udvalgsformanden og tilføjer, at hun forventer, at medlemmerne af social- og sundhedsudvalget på et udvalgsmøde bliver præsenteret for forslag til, hvordan man i kommunen kan blive bedre til at træffe de korrekte beslutninger.