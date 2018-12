Nye regler skaber debat: Handelsformand ønsker øremærkede kulturkroner

- Jeg kan godt forstå, at man ønsker at lave retningslinjer, som er med til at skabe fornyelse indenfor kulturlivet. Omvendt er det altså peanuts, man tildeler Vamdrup og Christiansfeld til to arrangementer, der er lige så vigtige herude, som Kulturnatten er i Kolding. Derfor synes jeg, at man burde øremærke penge til de arrangementer, som er de store årlige samlingspunkter ude hos os, siger tøjhandler Per Tonnesen, der er formand for handelsforeningen i Vamdrup.

Opland: Kulturudvalget har netop vedtaget nye retningslinjer for, hvordan penge fra den såkaldte kulturpulje skal uddeles efter nytår. Politikerne er blevet enige om, at man i fremtiden kun kan søge penge tre gange i træk til præcis det samme formål.

Kulturudvalget har godkendt nye retningslinjer for kulturpuljen. Den væsentligste ændring i de nye retningslinjer er, at støtten fra kulturpuljen fremover som udgangspunkt maksimalt kan gives til det samme arrangement tre år i træk, og at ansøgeren må forvente en aftrapning af støttens størrelse over tid. Baggrunden for dette er et kulturpolitisk ønske om primært at se støtten fra puljen som en startstøtte til initiativer, der på sigt skal kunne bære sig selv. De nye retningslinjer vil derfor i særlig grad medføre ændringer for de kulturaktører, som gennem de seneste år årligt har modtaget det samme tilskud til den samme aktivitet.

Fint med fornyelse

De nye retningslinjer blokerer sådan set ikke for, at det samme arrangement - eksempelvis Crazy Hours - kan blive ved med at modtage penge år efter år. Støtten kan blot ikke gå til nøjagtig det samme indhold mere end tre gange i træk.

- Vi kan godt finde på en ny måde at skrive vores ansøgning på hvert fjerde år, men det ville give mere ro på forberedelserne, hvis vi kan være sikre på, at vi modtager et beløb til det arrangement, som så mange kender os for, og som er med til at samle hele Vamdrup, siger Per Tonnesen.

Han føjer til, at det er fint med fornyelse, sådan som de nye retningslinjer lægger op til, men omvendt er det Per Tonnesens erfaring, at det kan tage flere år at skabe traditioner, så derfor er det ikke hensigtsmæssigt, hvis man skal til at ændre på noget, når man har fået det løbet godt i gang.