Nye rammer til tøjbutik for børn og unge

Kolding: Midtbyens eneste specialforretning med tøj til børn og unge fra 8 til 16 år åbnede forleden på sin nye adresse. Triple M har siden åbningen i 2016 haft adresse i Østergade, men den er nu blevet byttet ud med en markant større butik i den tidligere BR-forretning i Helligkorsgade.

- Vi manglede plads, og så bød det her lokale sig. Her har vi fået plads til at vise varerne meget bedre, og vi havde også brug for lagerplads, da vi også har en webshop, fortæller Annette Holm-Søberg.

Butikker byder i store træk på det samme sortiment som hidtil, men der er nye mærker på vej. Størrelserne bliver der dog ikke ændret på.

- Vi har haft mange forespørgsler på mindre størrelser, efter Frølich lukkede (børnetøjsbutik i Østergade, red.), men jeg vil have et miljø for skolebørn og teenagere, og der passer baby- og småbørnstøj ikke ind.

Foruden tøj til piger og drenge har Triple M også et udvalg i accessories.