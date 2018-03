Nye naturskønne byggegrunde på vej i Vamdrup

Vamdrup: Det pibler frem med nye byggegrunde mange steder i Kolding Kommune i øjeblikket, og nu bliver udbuddet også snart udvidet betydeligt i Vamdrup.

Her har kommunens salgsfolk i øjeblikket kun fem ledige byggegrunde til salg, og de ligger i Hvidkærgårdsparken.

Det er politikerne i plan-, bolig- og miljøudvalget, der har fyret op under to nye udstykningsplaner - nemlig nord for Hvidkærgårdsvej og nord for Bønstrup Sø.

Alene nord for søen kan der blive plads til et boligkvarter med omkring 50 parcelhuse eller endnu flere rækkehuse, hvis ellers ejeren af arealet er med på det. Den nye etape af Hvidkærgårdsvej-udstykningen kommer også til at rumme cirka 50 byggegrunde. Planen er, at de skal være klar til salg i 2019.

Udvalgsformand Asger Christensen (V) håber, at begge projekter lykkes, og han påpeger, at der bliver tale om udstykninger i naturskønne omgivelser.

- I området nord for Hvidkærgårdsvej vil vi forsøge at få lov til at bygge tættere ned mod Kongeåen, end der umiddelbart er mulighed for. På samme måde vil vi ved Bønstrup Sø forsøge at udfordre søbyggelinjen, så vi kan få skabt nogle grunde, som er meget tæt på naturen, siger han.