Nye mistænkte i stor sag om deling af sexvideo: En af de sigtede er fra Kolding

Sydøstjyllands Politi efterforsker lige nu seks nye sager i forbindelse med den såkaldte Umbrella-sag fra 2018. De nye sager vedrører distribution af børneporno efter den omfattende omtale af sagen, oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

En af de sigtede er ifølge politiet fra Kolding. På landsplan har politiet indledt efterforskning mod 148 nye mistænkte i sagen.

Selv om den oprindelige Umbrella-sag havde omfattende mediedækning, er advarslerne om at dele videoen ikke slået igennem alle steder. I cirka 50 af de nye sager er de pågældende mistænkt for at have delt videoerne efter medieomtalen og på trods af de mange advarsler. De seks nye sager fra Sydøstjylland vedrører netop delinger af videoen efter medieomtalen. To af de nye sager, som Sydøstjyllands Politi efterforsker, stammer fra Vejle og de resterende fra Horsens, Hedensted, Fredericia og Kolding.

Sydøstjyllands Politi havde oprindeligt syv sager, men en af sagerne er videresendt til Midt- og Vestjyllands Politi.

I begyndelsen af 2018 blev mere end 1000 personer sigtet over hele landet for at dele en krænkende video via Facebook Messenger med en pige og en dreng, som på tidspunktet for optagelsen begge var 15 år. Derfor lyder sigtelserne i sagerne på distribution af børneporno efter straffelovens paragraf 235.

Den første dom i Umbrella-sagen, som lød på 40 dages betinget fængsel samt en bøde, blev stadfæstet i Højesteret i januar 2019. De resterende sager er aktuelt på vej i retten.

Politiet kommer endnu engang med en klar opfordring til at lade være med at dele videoer med krænkende materiale.