Nye hotelbestyrere ser muligheder i Vamdrup

Efter at have stået i spidsen for en restaurant i Fredericia i fem år, skal Jane og Johnny Poulsen nu drive Hotel Vamdrup. De faldt for mulighederne og charmen ved stedet.

- Og muligheden for at give folk en oplevelse. Det er det, vi gerne vil, siger Jane Poulsen.

- Vi har længe kigget efter et hotel eller en kro, vi kunne drive. Vi faldt for historien og charmen ved Hotel Vamdrup, men vi så også muligheder. Muligheder for at videreudvikle det, der allerede var her i forvejen, siger Johnny Poulsen.

Ægteparret er de nye bestyrere af Hotel Vamdrup. Og ud over de charmerende omgivelser, der emmer af kro-stemning, var det muligheden for at skabe et samlingssted for lokalbefolkningen, der tiltalte Jane og Johnny Poulsen.

Vamdrup: Jane og Johnny Poulsen træder ind i det store selskabslokale på Hotel Vamdrup. Her er plads til 150 mennesker og i øjeblikket fint dækket op. Alt står snorlige, intet er overladt til tilfældighederne, og servietterne er gule, for det passer til påsken.

Vi har længe kigget efter et hotel eller en kro, vi kunne drive. Vi faldt for historien og charmen ved Hotel Vamdrup, men vi så også muligheder. Muligheder for at videreudvikle det, der allerede var her i forvejen

Mange idéer

Det er godt og vel to uger siden, ægteparret gik i gang med arbejdet på Hotel Vamdrup. De seneste fem år har de drevet Restaurant Spoon, der hører under Fredericia Golfklub, men nu står der altså Hotel Vamdrup på menuen.

- Vi har en million idéer, som vi er nødt til at prøve af. Vi ved ikke helt selv, hvad planerne er endnu, siger Jane Poulsen.

- Vi skal forsøge at forankre os i lokalsamfundet. Vi vil gerne prøve at stable arrangementer på benene her, det kunne for eksempel være foredrag, siger Johnny Poulsen og fortæller, at de allerede har været i dialog med nogle af Vamdrups andre institutioner med henblik på et samarbejde.

Derudover vil ægteparret gerne give maden et løft.

- Der er mulighed for at udvikle os på mad-delen. Vi vil gerne være i stand til at tilbyde en ensartet, høj standard, sådan at gæsterne får en god oplevelse, siger Johnny Poulsen.

Jane Poulsen kalder maden traditionel dansk mad med et twist.

- Twistet kunne for eksempel være anretningen, siger hun.