Nye forpagtere af Vamdrup Hotel: Vi er blevet modtaget godt

- Vi synes i al beskedenhed, at vi har hævet niveauet lidt. Bare fordi du serverer en dansk bøf, så behøver den ikke være kedelig. Det har vi stor succes med. I sidste uge fik vi et godt tilbud fra vores slagter, og der kørte vi på med wienerschnitzeler torsdag, fredag og lørdag. Men lørdag aften halv otte var der udsolgt. Der havde vi ikke mere. Vi blev "væltet" lidt. I den kommende weekend kører vi rødsætter med kartofler og persillesovs. Og bestillinger kommer hurtigt ind, siger Jane Poulsen, der fortæller, at de serverede cirka 90 kuverter med wienerschnitzeler over de tre dage i sidste uge.

De nye forpagtere drev i fem år Restaurant Spoon, der hører under Fredericia Golfklub, inden de over tog forpagtningen af Hotel Vamdrup.

- Byen har taget super godt imod os. Vi er landet godt. Men vi har skullet lære stedet og personalet at kende. Det har nok taget lidt længere tid, end vi havde forventet. Så alle de ideer vi har, dem har vi udskudt lidt. Vi har ikke haft tiden. Vi skal lige have det basale på plads, inden vi går i gang med det vilde, siger Jane Poulsen.

De nye forpagtere har fortsat en masse ideer til nye tiltag. Men inden de kaster sig ud i det, har ægteparret brugt tid på at lære det nye hotel at kende.

God modtagelse

- Lige nu forbereder vi os på Crazy Hours i august. Det er en dag, hvor der kommer mange folk til byen. Når vi kommer på den anden side, så kan det være, at vi begynder at kigge på noget af det nye. Det kan være, at vi skal kigge på at lave noget spisning med dans. Men vi skal lige lidt længere frem. Vi har også brugt en del tid på at sige goddag til de andre folk i byen, og vi er blevet modtaget godt. Folk er meget interesseret i at møde os. Det har været en positiv oplevelse. Der vil altid være nogle opstartsvanskeligheder. Man skal lige finde sig til rette, men det går den rigtige vej, siger Jane Poulsen.

Det tidligere hotelpar, Jan og Susanne Færch, ejer fortsat Hotel Vamdrup, men koncentrerer kræfter om Café Danmark, der ligger i Esbjerg.