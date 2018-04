Nye folk søges: Vær med til at sætte præg på Vamdrups udvikling

Vamdrup: Kunne du tænke dig at være med til at bestemme, hvad Vamdrup Station skal bruges til? Hvordan området ved Kino skal se ud? Og brænder du for at blive hørt, når Vamdrups udvikling kommer på tale, så kunne en plads i Vamdrup Byforums bestyrelse være noget for dig. Ved årsmødet den 23. maj er fire medlemmer, det svarer til halvdelen af bestyrelsen, på valg. To af dem genopstiller.

- Vi søger kandidater, for vi vil helst have kampvalg, det er mest demokratisk. Med et kampvalg har de mange forskellige meninger, der er i lokalsamfundet, mulighed for at komme på banen. Og vi får involveret folk på en anden måde end med et fredsvalg, siger formand Helge Paulin.

Kampvalg er ikke en tradition.

- Vi har tidligere haft stemmesedler fremme, men det er måske fem år siden det skete sidste gang, fortæller Paulin, der har været formand siden november 2008, og han er ikke på valg i år.

Hvor længe medlemmerne er med varierer. Nogle napper et enkelt år, andre sidder som formanden i længere perioder.