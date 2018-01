Nye folk for bordenden i mange af byrådets udvalg

Så er det nye byråd ved at trække i arbejdstøjet. Posterne er fordelt mellem de 25 medlemmer. Her kan du se, hvem du kommer til at høre meget mere til i de næste fire år.

Kolding: Et helt galleri af nye ansigter kommer til at præge mediernes dækning af Kolding Kommunes politiske beslutninger i de næste fire år.

Tre gengangere

De tre gengangere i formandsstolene er borgmester Jørn Pedersen (V), som er født formand for økonomiudvalget, radikale Jesper Elkjær, som fortsætter som kulturens politiske formand, og Dansk Folkepartis indflydelsesrige Søren Rasmussen, som fortsætter som politisk frontfigur på seniorområdet.

Oven i hatten får Søren Rasmussen endnu en meget synlig politisk platform at optræde på i de næste fire år, hvor han også skal være ny formand for fritids- og idrætsudvalget. I den forgangne periode har Tanya Buchreitz (V) haft den position.

På børne- og skoleområdet tager DF's Kristina Jørgensen rorpinden efter Christian Haugk (S), som slet ikke får nogen formandspost i det nye byråd. Derfor bliver han alt andet lige en mere usynlig figur i mediebilledet med mindre, han skruer op for sine aktiviteter som gruppeformand for Socialdemokratiet.

I teknik- og klimaudvalget tager Venstres Jakob Ville over efter konservative Knud Erik Langhoff, som ikke blev genvalgt, og Birgitte Kragh - også fra Venstre - snupper formandsposten i plan-, bolig og miljøudvalget, som hidtil har været bestyret af socialdemokraten Poul Erik Jensen. Han får så til gengæld Socialdemokratiets eneste formandspost som formand for arbejdsmarkedsudvalget. Her har Mette Balsby (V), som ikke genopstillede ved valget, været formand de sidste fire år.

SF's nyvalgte Karina Lorentzen overtager formandsposten i social- og sundhedsudvalget efter partifællen Lis Ravn Ebbesen, som har valgt at stoppe i politik efter 32 år.

Og endelig får Enhedslistens Benny Dall sin første formandspost for det nye udvalg for socialøkonomi, handicap og hjælpemidler som tak for, at han som yderste venstrefløj gik med i den historisk brede konstituering af byrådet, hvor Venstre med 13 af 25 mandater har absolut flertal.

Det andet nye udvalge, lokaldemokratiudvalget, får Ole Alsted (V) i førersædet. Dermed debuterer også han som udvalgsformand.