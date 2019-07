- Vi har forsøgt os med at arrangere kræmmermarked og zumba og sådan for at skabe lidt nyt liv, men vi skal også lige finde ud af, hvad der fungerer bedst, og hvornår på sæsonen det gør det, forklarer Jan Lykke.

- Det er lidt en livsstil at drive en campingplads, og det tiltrak os meget at komme lidt væk fra de mere traditionelle jobs med helt faste arbejdstider, siger Anja Mikkelsen.

Hun kommer selv fra et fast job på et plejecenter, men det mere anderledes campingliv er noget, både Anja og Jan altid har fundet interessant.

- Idéen opstod faktisk allerede i 2007, så det er rigtig dejligt, at det nu er lykkedes. Børnene er ved at være store, så det passede bare godt ind i vores liv, at det kunne blive nu, siger Anja Mikkelsen.

Hejlsminde: Da det i år igen blev tid til at parkere campingvognen hos Hejlsminde Strand Camping, var det et par nyere ejere, der stod klar til at tage imod de mange turister og fastliggere. Ægteparret Anja Mikkelsen og Jan Lykke havde i flere år gået med en drøm om at få lov til at drive en campingplads, så da muligheden pludselig bød sig, slog de til.

Det er lidt en livsstil at drive en campingplads, og det tiltrak os meget at komme lidt væk fra de mere traditionelle jobs med helt faste arbejdstider.

Ros fra de faste

Bevæger man sig ned på campingpladsen, skal man ikke gå mange meter, før man støder på de første rosende ord til de nye ejere.

- De gør det bare rigtig godt. Vi kan kun rose dem til op over skyerne. Det en fornøjelse med alle de her nye tiltag, som kræmmermarkedet eksempelvis, det er med til at skabe nyt liv på pladsen, siger Jens Kristensen.

Sammen med sin hustru Anna-Kirstine Kristensen har han været fastligger på Hejlsminde Strand Camping i de seneste ti år, og det bliver de også ved med at være.

- Vi har, hvis vi selv skal sige det, den bedste plads på hele campingpladsen. Her er en fantastisk udsigt over vandet, bådene og naturen. Det tror jeg aldrig, man bliver træt af. Her er samtidig dejligt roligt, samtidig med at man kan tage en snak med de omkringliggende naboer. Nogle af dem har vi faktisk kendt i ti år, siger Jens Kristensen.

Anne-Kirstine erklærer sig enig og forklarer samtidig, at parret var forbi mange forskellige campingpladser, før de besluttede sig for, at det var i Hejlsminde, de skulle have deres nye base.

- Vi har været fastliggere på andre pladser før den her, men vi besluttede os for nogle år siden for, at vi ville finde et sted på østkysten. Vi var forbi både Haderslev og Vejle, men der er bare noget særligt over stemningen og det hele på den her plads, siger Anna-Kirstine Kristensen.