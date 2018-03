Nye boliger til alle aldre på vej i Sdr. Bjert

Nu går Kolding Kommune i gang med at udvikle den smukke Westerbygård og området omkring den til et boligkvarter med helt nye typer af boliger til unge singler og familier.

Ikke mindst er det hensigten at indrette Westerbygårds gamle længer til 18 boliger til unge tilflyttere efter inspiration fra et projekt, som Stenderup Halvøråd har fået lavet med støtte fra Erhvervstyrelsen.

Sdr. Bjert: En unikt boligkvarter med den smukke gamle Westerbygård som anker er undervejs i Sdr. Bjert. Planen er, at der skal bygges et pænt stykke over et halvt hundrede nye boliger for folk i alle aldre.

Forslaget til en lokalplan for det nye boligkvarter i og omkring Westerbygård ventes at være klar til at blive sendt i offentlig høring i fire uger fra den 4. maj. Endelig vedtagelse ventes at ske i byrådet den 15. august, hvorefter projektet kan gå i gang.

Grønt fællesområde

Kolding Kommune forhandler i øjeblikket om køb af Westerbygård, der har stået tom i fire år, samt de tilhørende jorde.

Her skal der ifølge de tanker, der nu skal konkretiseres i et forslag til en lokalplan, mod vest laves udstykninger til to mindre storparceller, hvor der bliver plads til et ikke nærmere defineret antal rækkehuse eller lignende tæt-lavt byggeri. Derudover skal der udstykkes grunde til 14-16 parcelhuse.

Westerbygårds gamle sydvendte have skal efter planen være områdets grønne fællesområde, og lokalplanen skal sikre, at bygningerne bevarer deres historiske udseende og værdier, selvom de skal undergå en forvandling til nye formål.

Politikerne i byrådets plan-, miljø- og boligudvalg har netop sat forvaltningen i gang med at lave et lokalplanforslag for det nyskabende boligprojekt, og formand Asger Christensen (V) er spændt på, hvad der kommer ud af det.

- Det er jo lidt anderledes boligtyper, der er lagt op til, konstaterer han.

Han tilføjer, at boligplanen i Sdr. Bjert er et led i byrådets strategi om at understøtte mulighederne for at bosætte sig i kommunens landsbyer.

- Det er helt afgørende for at sikre, at landsbyerne også kan udvikle sig, siger han.