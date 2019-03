Nye Borgerlige i aktion på gågaden i Kolding

Kolding: Nye Borgerliges partileder, Pernille Vermund, transportordfører og folketingskandidat Per B. Frostholm, Nye Borgerlige Kolding, var forleden på gågaden i Kolding for at møde og tale med koldingenserne.

Der blev snakket udlændingespørgsmål, landbrugets udfordringer, den påtænkte lukning af Kolding Havn - som Nye Borgerlige er imod - og om udvidelsen af E45 med seks spor helt til grænsen, samt broforbindelse mellem Als og Fyn - begge ting, som Nye Borgerlige vil tage op i det nye Folketing, erklærer Per B. Frostholm i en pressemeddelelse. /exp