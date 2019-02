Ny undersøgelse: Koldinghus skaber omsætning for millioner

Samtidig med at Koldinghus får millioner i offentlig støtte, så er slottet også en yderst værdifuldt turistgevinst for lokalområdet. Det har tidligere undersøgelser vist, og resultatet at den allerseneste undersøgelse er rekordhøjt.

Kolding: Kulturarv koster kassen. Det kan man forsikre sig om, når man bladrer ned gennem de offentlige budgetter og ser, hvad der gives i støtte til museer og øvrige kulturarvssteder. Eksempelvis får Koldinghus knap 13 millioner kroner fra offentlige kasser.

Men kulturarven kan også være særdeles indbringende. Det understreger den seneste undersøgelse af den økonomiske betydning, som Koldinghus har for samfundet - og ikke mindst for sit nærområde. På bundlinjen står, at slottet bidrager med omsætning for over 42 millioner kroner - heraf langt hovedparten i Kolding - og at Koldinghus skaber 55 arbejdspladser ud over dem, som er ansat på slottet.

- Det er jo bare fantastisk, at få en eller anden form for syn for sagn, at investeringen i kulturarven er noget værd. At det både har menneskelig værdi og er en økonomisk ressource, siger Janus Møller Jensen, der er direktør på Koldinghus.

Den nyeste undersøgelse gælder for 2018, hvor slottet fejrede sit jubilæum med sin hidtil dyreste udstilling nogensinde - "Magtens smykker". I jubilæumsåret blev slottet besøgt af over 162.000 gæster, og når man kører tallet gennem den såkaldte ABS-model, så er det, at man når frem til de positive tal. Modellen bruges af en række topattraktioner i landet, og den beskriver attraktionernes værdi for samfundet.

- I 2018 har vi haft en kæmpe markering, som kun har været mulig fordi Kolding - og ikke mindst Koldings erhvervsliv - har bakket op omkring den her satsning, og nu viser det sig så, at det var en god investering. Så jeg ser tallet som et klap på skulderen til alle dem, der har bakket op om fejringen i 2018, siger Janus Møller Jensen.