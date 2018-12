Ny undersøgelse: Kolding-elevers læsefærdigheder er i frit fald

Lotte Danielsen er læsevejleder og skolebibliotekar på Lyshøjskolen og er med til at gøre det spændende for skolens elever at læse. Hun er med til at købe bøger ind til skolebiblioteket, laver udstillinger med bøger, boganmeldelser, læser uddrag af bøger op, arrangerer forfatterdage og laver forskellige gimmicks, for eksempel at pakke bøger ind til Valentines Day. Her kan man så komme på date med en bog. Foto: Søren Gylling