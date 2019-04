Havnevirksomhederne glæder sig over undersøgelsens resultat og håber, at det kan være med til at starte en ny dialog med politikerne om Kolding Havn.

Kolding: Et flertal af koldingenserne er imod lukningen af Kolding Havn, som enigt byråd vedtog i november. Det viser en ny meningsmåling, som Epinion har lavet for initiativet Bevar Kolding Havn og marketingsbureauet Setoff. Epinion har spurgt 300 borgere, om de mener, at Kolding Havn bør nedlægges, og til det har 66 procent svaret nej.

Resultatet skaber glæde hos havnevirksomhederne.

- Vi er rigtig glade for at se undersøgelsen, og det er et udtryk for, at byens borgere gerne vil havnen, og at de kan se, at havnen er en vigtig del af Koldings DNA, siger Jesper Hansson, direktør for Svane Shipping.

Det er Michael Frihagen, direktør hos H. Daugaard, enig i:

- Jeg tænker, at det viser, at borgerne synes, at havnen er vigtig for byen. Og måske også vigtigere, end hvad politikerne har troet. Jeg håber, at det kan være med til at sætte en ny dagsorden, siger han.