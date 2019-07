Ny transportordning: Nu kan demente komme mere ud

Kolding: Demente borgere i Kolding får fremover bedre muligheder for at komme lidt ud af og til.

Kolding Kommune har fået 2,6 millioner kroner fra Sundhedsstyrelsen til at gøre det lettere for mennesker med demens at blive transporteret rundt.

Det betyder, at borgere med demens, der bor hjemme, fremover kan bruge den eksisterende handicapkørselsordning på lige fod med borgere med gangbesvær og synshandicap, som allerede i dag har denne mulighed, da de ikke kan tage bus eller anden kollektiv trafik.

De demente kan i fremtiden blive visiteret til ordningen og kan dermed blive kørt til fritidsformål, indkøbsture, familiebesøg og til andre kørselsbehov.

Seniorudvalgsformand Søren Rasmussen er glad for, at borgere med demens nu kan bruge handicapkørselsordningen, og han understreger, at alle - også demente - har behov for at komme ud blandt andre mennesker engang imellem.

- Handicapkørsel er jo normalt kun for gangbesværede og meget svagtseende borgere. Men nu kan borgere med demensdiagnose også benytte handicapkørselsordningen. Det betyder, at vi transportmæssigt sidestiller borgere med demens med andre borgere. Transporten er således ikke længere en hindring for at kunne deltage i fritidsaktiviteter, tage på indkøbstur, besøge familie eller deltage aktivt i samfundslivet. Og hvis borgerne har brug for en ledsager under transporten, kan en hjemmehjælper eller pårørende køre gratis med, siger Søren Rasmussen i en pressemeddelelse.