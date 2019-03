Ny topchef i Flammen skal slå døren ind til det tyske marked

Piet Klein er ny topchef i Restaurant Flammen, der har base i Kolding. Den nye direktør kommer fra et job i møbelbranchen, og nu skal han give endnu flere smag for Restaurant Flammens buffet i både Danmark og Tyskland.

Kolding: Opstarten i Tyskland i 2017 kostede på indtjeningen, men lysten og ambitionen om at mætte flere tyskere er ikke forduftet, og det bliver en af opgaverne for den nye topchef Piet Klein.

Det er ti år siden, at Restaurant Flammen åbnede den første restaurant. I dag har kæden 15 restauranter i Danmark og en enkelt i Hamborg, og nu har ejerfamilien, Rosenfeldt Sunddal, ansat afløseren for Elias Tychsen, der stoppede i efteråret.

Den gang begrundede Ketty Rosenfeldt Sunddal beslutningen med, at der var brug for en direktør, der kunne hjælpe kæden med at vokse i både Danmark og udlandet.

43-årige Piet Klein, som kommer fra et job hos IDdesign, hvor han var kædedirektør for møbelkæden ILVA og direktør for den internationale butikskæde IDdesign Franchise. Dermed har han solid erfaring fra både det danske og internationale marked, lyder det i en pressemeddelelse fra Flammen.

- Flammen har et stærkt og gennemtestet koncept, og jeg ser frem til at sætte mit personlige aftryk på virksomheden, både i Danmark og i Tyskland. Vi skal give vores kunder en helhedsoplevelse, som står knivskarpt, både når det gælder maden, indretningen, stemningen og ikke mindst servicen, og jeg glæder mig til at fortsætte den gode udvikling sammen med den dygtige ledergruppe og de engagerede medarbejdere, udtaler Piet Klein, der starter den 1. april.