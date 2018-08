Ny sushibar er åbnet i Kolding

Kolding: Efter små otte år som kok på andres restauranter har 31-årige Hui Huang nu fået sit eget sted.

I starten af august åbnede han sushibaren Spirit Sushi i Klostergade, hvor han selv både står i køkkenet og tager imod kunderne. Her kan man købe sushi som takeaway, eller man kan slå sig ned på de fire spisepladser i sushibaren, hvor man kan sidde og se Hui Huang i aktion og bestille lige det sushi, man har lyst til - og selv komme med forslag til nye typer sushi.

I første omgang bliver antallet af spisepladser begrænset til de fire, mens der også er mulighed for både at bestille takeaway eller at hyre Hui Huang til at komme ud til arrangementer og lave sushi på stedet. Senere håber han at kunne udvide med flere spisepladser og hyre en eller flere medarbejdere til at hjælpe til i restauranten.

Den første tid med Spirit Sushi er gået godt, fortæller kokken.

- Jeg skal have flere folk til at opdage mig. Men de kunder, jeg har haft, har været glade.