Ny strategi skal give mere blandede boligområder i Kolding

Kolding: Inden årets udgang skal Kolding Kommune have en strategi for boligområder med udfordringer. Det besluttede et enigt udvalg for udfordrede boligområder på et møde torsdag. Visionen er, at Kolding skal være en by med attraktive blandede boligområder og bydele.

- Med strategien vil vi skabe en positiv forandring for byen, boligområderne og ikke mindst beboerne gennem en helhedsorienteret indsats, hvor fysiske tiltag og de mere bløde, borgerrettede og sociale indsatser går hånd i hånd, udtaler Tobias K. J. Jørgensen, formand for udvalget i en pressemeddelelse.

Med strategien vil politikerne sikre, at alle kommunens almene boligområder ligger på nogenlunde samme niveau, når det drejer sig om beskæftigelse, uddannelsesniveau, sundhed, tryghed, kriminalitet med videre.

- Vi er ambitiøse. Og vi vil prioritere indsatsen, så ressourcerne lægges der, hvor vi kan forvente, det giver de bedste resultater. Endelig vil vi i høj grad samarbejde med civilsamfundet og lokale virksomheder. For man skal se boligområderne som en form for landsbyer, der gerne skal bidrage til tryghed gennem gode relationer, tilhørsforhold, og medansvar, fortsætter udvalgsformand Tobias K. J. Jørgensen.