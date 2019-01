Ny stor tøjbutik åbner i Kolding midtby

Only åbner ny butik i Helligkorsgade til marts. Målet er at have den flotteste butik og bedste service i Kolding.

- Vi vil slå på service, for det mangler der i Kolding by. Vi hører, at kunderne tager i Kolding Storcenter, fordi de føler, de får bedre service der. Så vi vil inspirere vores kunder og hjælpe dem i deres tøjvalg, og kunderne vil opleve at blive mødt af nogle søde piger, som er der for dem. Det bliver ikke bare et køb, men en god oplevelse.

- Vi vil have den flotteste butik med både trend- og basisvarer, og vi vil ramme lige fra de helt unge til ældre, fortæller distriktschef for Onlys butikker Gitte Kirstein.

21. marts slår Only nemlig dørene op til en omkring 200 kvadratmeter stor butik i Helligkorsgade 16 over for indgangen til Østergade.

Ikke bange for konkurrence

Den seneste tid er der blevet talt en del om, at nethandlen er hård for de fysiske butikker, men Gitte Kirstein mener fortsat, at der er masser af fremtid i den klassiske butik.

- Selvfølgelig tager nethandlen noget, også fra vores butikker, men så er det jo op til os at gøre noget ekstra for at trække folk ind i butikkerne og give dem noget, de ikke kan få hjemme i sofaen. Vi skal have troen på, at vi kan og se muligheder i stedet for begrænsninger, for det nemmeste i hele verden er at give nethandlen skylden. Vi vil gerne være med til at skabe noget trafik i byen, siger hun.

Only har i forvejen en forretning i Kolding Storcenter, men Gitte Kirstein er sikker på, at Kolding er stor nok til to Only-butikker.

- Vi åbner for eksempel også vores tredje butik i Esbjerg til marts, så vi har gode erfaringer med det. Jeg tror ikke, at det flytter vores kunder fra storcentret, men at det trækker nogle andre kundegrupper til.

Den nye butik er i øjeblikket i gang med en stor ombygning frem mod åbningen i marts, hvor to fastansatte og en række hjælpere er klar til at tage imod kunderne.