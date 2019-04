Ny sportsgren hitter i Spanien - nu bringer håndboldstjerner den til Kolding

Kolding: Banerne skyder op i København og Aarhus, og snart er Kolding også med på bølgen, når byens første padel-baner åbner. Sporten er en mellemting mellem tennis og squash, men banen er mindre end en tennisbane og omgivet af vægge, der bruges aktivt i spillet.

Nu har de tidligere håndboldspillere Lars Krogh Jeppesen, Anders Oechsler og Søren Stoklund stiftet et selskab, der baner vejen for et indendørscenter i Kolding med fire baner. De mødte hinanden på håndboldbanerne som med- og modspillere, men nu står de sammen om at få Kolding til at spille padel. Banerne er bestilt, og går det efter planen, står de klar i løbet af maj eller juni på C. F. Tietgens Vej ved siden af trampolinparken Jump It.

- Det er først og fremmest et sjovt spil, som du lynhurtigt bliver fanget af. Det er skide sjovt. Og så har det fanget os, at alle kan være med. Seniorer og børn kan være med. Det er meget skånsomt for dine led, så selv om du måske har en lille skavank, så kan du være med og spille lange dueller. Skal du spille tennis, skal du have et vist niveau for at få gang i spillet. Her kan man starte fra nul og lynhurtigt være med, siger Lars Krogh Jeppesen, der i dag er kommentator på DR og underviser. Søren Stoklund er direktør i den omrejsende gymnastikgruppe Flying Super Kids, og Anders Oechsler er ejendomsmægler i Home i Kolding.