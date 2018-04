Ny skulpturpark i Kolding åbner i efteråret: Nu mangler vi bare kunstnerne

Det er planen, at der løbende skal være nye udstillinger i den nye skulpturpark i Kolding. På den måde kan flere få lov til at udstille, og det skal være med til at understøtte amatørkunsten i Kolding Kommune.

- Vi havde også overvejet, om åbningen skulle være i forbindelse med Trekantområdets Festuge, altså Kulturugen, i august. Men vi er bange for, at åbningen af skulpturparken så vil "drukne" i alt det andet, der sker. Derfor er vi i udvalget enige om, at det ikke skal være i august, men først i efteråret, siger Jesper Elkjær.

Af kulturudvalgets dagsorden ses det, at udvalget anser efterårsferien i uge 42 som et oplagt tidspunkt til åbningen af skulpturparken.

Skulpturparken, der indtil videre officielt kaldes for "kunst-, design- og skulpturpark for eksperimenterende kunstprojekter", skal ligge i Seest Fritidslandskab ved Vranderupvej.

Det siger Jesper Elkjær (R), der er formand for kulturudvalget i Kolding Kommune. Han taler om den skulpturpark, der er planlagt til at åbne i år.

Kolding: - Vi er klar til det. Nu skal vi bare have noget at putte i den.

Hvis du som kunstner ønsker at få din kunst udstillet i den nye skulpturpark i Kolding, skal du gøre følgende: - Sende en ansøgning og en projektbeskrivelse med illustration eller billede til forvaltningen. De vil bedømme og godkende projekter. - Finde midler til gennemførelse af projektet, opsætning samt nedtagning af skulpturen eller værket, samt udgifterne herved. Du skal også finde midler til løbende vedligehold af skulpturen eller værket. Kunstværker skal overholde visse kriterier, der blandt andet omhandler lovgivning i forhold til byggeri og miljø. Desuden skal kunstværket overholde følgende kriterier: - Skulpturen eller værket skal kunne placeres oven på jorden, da området er en tidligere losseplads. Det betyder, at der kun må fjernes meget lidt jord fra området. - Der skal være tale om en skulptur/kunstværk - ikke et legeredskab. - Skulpturerne må ikke være kommercielle eller forkyndende.

Plads til amatørkunst

Det er meningen, at skulpturparken skal være en permanent park med forskellige kunstværker og udstillinger. Og ønsket er, at langt de fleste udstillinger skal være midlertidige, så der løbende sker en udskiftning af kunsten.

Skulpturparken skal dermed være med til at give plads til amatørkunsten i Kolding Kommune.

De kunstnere, der vil komme til at udstille i den nye skulpturpark, kommer selv til at stå for opsætning, nedtagning og vedligehold af egne kunstværker.

Til gengæld vil Kolding Kommune stå for skiltning ved skulpturparken, og man regner på sigt med at lave et stiforløb i Seest Fritidslandskab, som skal gøre det nemmere for besøgende at bevæge sig rundt mellem kunstværkerne.