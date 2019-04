Ny sæson i Geografisk Have: Naboerne kom med en stor gave i miniformat

Minibyens borgmester Leif Bryhl stod for den officielle overrækkelse af det minihus, som nu kan ses i væksthuset. Huset har tæt forbindelse til havens historie, for det er en kopi af planteskoleejer Aksel Olsens hus, som ligger lige overfor Geografisk Have. Det var her, han begyndte det arbejde med at indføre, pleje og udvikle de planter, som blev grundlaget for haven. Foto: John A. Petersen

Solen skinnede på Geografisk Have, da attraktionen tog hul på årets sæson. I væksthuset var der afsløring af den gave, som naboerne i Kolding Miniby har brugt masser af energi på.

Kolding: Allerede fra sæsonens første åbningsdag er der masser af nyt at kigge på i Geografisk Have. Det skyldes blandt andet havens gode naboer i Kolding Miniby, der gennem en stor fælles indsats og mange arbejdstimer har lavet en gave, som blev overdraget Geografisk Have ved åbningsarrangementet. Det betyder, at når man nu træder indenfor i væksthuset, så støder man straks på en ganske nøjagtig model af det hus fra 1918, som havens grundlægger, Aksel Olsen, boede i. Ligesom resten af husene i Kolding Miniby er modellen lavet i størrelsesforholdet 1:10. - Hvis man skal være naboer, kan man lige så godt være en god nabo, som en af minibyggerne, Flemming Johannsen, sagde efter overrækkelsen af den unikke gave.

Det første arrangement Sæsonen er i gang, og Geografisk Have har et langt program i vente. Her er det første arrangement:Flere lokale designere giver hver deres kreative bud på, hvordan et påskebord kan se ud. De anvender alle tre naturting fra haven. Udstillingen kan ses fra 13. april til og med 22. april i havens åbningstid, som er fra kl. 10-18 alle dage i ugen.



Deltagerne er keramikkerne Handmade Home, blomsterdekoratør ByHansen og genbrugsbutikken Igen.



Michael Nielsen er flyttet fra Sjælland til Sjølund, så han blandt andet kan være tættere på barnebarnet Elias Larsen. Mandag delte de oplevelsen, da Geografisk Have blev åbnet med sang, taler og flaghejsning. Foto: John A. Petersne

Mere natur i haven Og det var ikke slut med afsløringerne på åbningsdagen. Fra væksthuset gik de mange fremmødte hen til den naturhave, som landskabsarkitekt Signe Moos med stor opfindsomhed har skabt til Geografisk Have. I en bid af haven, der trængte til en kærlig hånd, har hun på relativt få kvadratmeter indrettet kvashegn, sø, tørkehave, insekthotel, urtehavekasser og en hel del mere, og meningen er, at her kan gæsterne hente inspiration til at få mere natur i deres egen have derhjemme. Haven er opbygget i samarbejde med blandt andre Hansenberg og Kolding Miniby. - Man kan finde elementer her, som man kan bruge som inspiration, hvis man eksempelvis gerne vil have flere insekter, et vandspejl eller nye urter i sin have. Og vi holder ikke kortene tæt til kroppen, så når det står helt færdigt, kan man simpelthen se opskriften på, hvordan vi har opbygget de enkelte dele af haven. Så kan man let tage et foto med sin mobil og køre direkte ud i byggelageret og købe de helt samme ting og gå i gang med arbejdet, forklarer Signe Moos.

- Vi flytter Grøn Koncert fra Seest til plænen i Geografisk Have, afslørede borgmester Jørn Pedersen blandt andet i sin åbningstale. Mandag stod kalenderen som bekendt på den 1. april. Foto: John A. Petersen

Bedre oplevelser Naturhaven og det nye minihus er bare to gode grunde til, at haveleder Lene Holm glæder sig til sæsonen. - Vi bobler af optimisme. Og vi glæder os til at samarbejde med andre, sådan som den nye naturhave er et godt eksempel på. Ikke kun fordi det er hyggeligt at samarbejde, men fordi det er med til at skabe bedre oplevelser for vores gæster, fortæller hun.

Mens haveleder Lene Holm holdt planchen, forklarede landskabsarkitekt Signe Moos om sine tanker bag naturhaven, som nu ligger nabo til væksthuset. Her kan man finde inspiration til at få mere natur i sin have derhjemme. Foto: John A. Petersen

De firbenede dyr bliver snart flyttet til en sommerfold, der ligger længere nede i haven. På længere sigt er det planen, at dyrefolden permanent rykkes for at give plads til det moderne besøgscenter, der er havens hedeste ønske. Foto: John A. Petersen