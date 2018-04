Ny rytter hos Absolut Horsens kommer lige fra Schweiz

Tågerup: 23-årige Camilla Fliedner Ernst er ny rytter hos Absolute Horses på Tågerup, hvor hun skal ride både konkurrenceheste og ungheste. Hun er lige kommet hjem fra Schweiz, hvor hun i fem måneder har arbejdet som konkurrencerytter.

- Jeg har redet, fra jeg var helt lille, og jeg er gennem alle årene blevet trænet af min far, Kenneth Ernst. Jeg satser på livet som konkurrencerytter - så må det vise sig, om det kan bære, fortæller hun i en pressemeddelelse.

Det er konkurrencerne, hun brænder for, og derfor har hun ikke valgt at satse på uddannelsen som berider, selv om hun understreger, at hun sandelig godt kan lide både at ride de helt unge heste og også at undervise andre ryttere. På Tågerup skal hun assistere med træningen af de unge heste og konkurrere på de ældre sportsheste.

Camilla Ernst har dog også medbragt to af sine egne heste, som hun også fortsat skal ride konkurrencer på.