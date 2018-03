Ny restaurant vil sætte Kolding på det gastronomiske landkort

Kolding: Bror Ditlev er navnet på Koldings første såkaldte fine dining restaurant, som åbner på lørdag i Dalbygade.

- Vi vil præsentere mad og vin i topklasse i et meget småt koncept med kun fem borde. Vi vil gerne skabe noget nyt og anderledes for Kolding. Vi går ikke efter michelinstjerner, men det har været underligt, at Fredericia og Vejle har flere gode restaurationer, og Kolding ikke har noget, der ligger i det højere segment. Men det får byen nu, siger Rasmus Vemmelund, som ikke tøver med at kalde den nye restaurant for en lille drøm, der går i opfyldelse.

Rasmus Vemmelund, der tidligere har bestyret Sdr. Bjert Kro, har håndplukket to unge talenter, som skal stå i spidsen for den nye gourmetrestaurant. Det er kok Anders Stokholm og Mark Dam, som blev udlært tjener i december fra Hotel Bredal Kro nær Vejle. Anders Stokholm er udlært kok fra Aagaard Kro, hvor han også senest har arbejdet.

- Det her bliver et sted, hvor vi serverer en blanding af nyt dansk og klassisk fransk køkken med økologiske råvarer fra den aktuelle sæson. Det bliver mad, der tager sig flot ud på tallerkenen og som ikke er set så mange andre steder før, lover Anders Stokholm.

Mark Dam glæder sig til at hygge om gæsterne.

- Vi satser på nærvær og god kontakt til gæsterne. Det skal ikke være så stift her, men vi holder selvfølgelig på formerne, siger Mark Dam, der så vidt muligt vil sætte økologiske vine til maden.