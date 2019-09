Ny restaurant og vinbar serverer klassiske bistroretter

The Kitchen åbner snart i Slotsgade. Her kan man både spise god mad, få takeaway og smage og købe vin med hjem.

Menuen på The Kitchen består af et udvalg af faste bistroretter og en dagens ret/menu, fremgår det af restaurantens facebookside.

Kolding: En ny restaurant åbner lige straks i midten af Kolding. Navnet er The Kitchen, og i følge ejerne selv er der tale om et spisested med klassisk bistromad med fundament i det franske, italienske og spanske køkken.

Masser af vin

Det er dog ikke kun maden, der er i centrum. I The Kitchen er der nemlig også et såkaldt vinotek, hvor der sælges et udvalg af italienske vine, som kan nydes i baren med et udvalg af ost, oliven, pølse med mere, eller man kan prøvesmage vinen og købe den med hjem.

Bag The Kitchen står Henrik Sig fra Kolding og Maruan Jeridi Kunstmann fra Aarhus, som også ejer spisestedet Hyggefabrikken i Adelgade. Restauranten åbner for første gang onsdag 18. september klokken 16.