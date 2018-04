Ny publikumsrekord: Aldrig har så mange set en kvindekamp i Kolding

Det er mange år siden, der har været så mange fodboldtilskuere på Kolding Stadion som fredag under kvindernes pokalfinale. Allerede et par timer før kampstart var der godt gang i den på tribunerne, og selv om KoldingQ tabte, var der højt humør på lægterne. Foto: Michael Svenningsen

Koldingenserne gjorde, som KoldingQ's ledelse havde opfordret dem til. De mødte talstærkt op til pokalfinalen på Kolding Stadion for at heppe på de lokale fodboldkvinder.

Kolding: Det er ikke tit, folk ligefrem skal stå i kø ved tælleapparaterne ved indgangen til Kolding Stadion. Når KIF's 2. divisionshold for mænd spiller, er der sjældent over 400 tilskuere. Men kø var der, da KoldingQ fredag spillede pokalfinale mod Brøndby. Ti minutter inde i kampen, mens tilskuerne stadig ankom drypvist, manglede man kun 25 gæster i at have rundet 3000 tilskuere på stadion, og formanden for KoldingQ, Niels Sterndorff, kunne allerede før kampen begyndte, slå fast, at kampen ville slå rekord som den mest sete kvinde-fodboldkamp i Kolding nogensinde. Rekorden hidtil var 2300 til en pokalkamp ved KoldingQ's baner på Mosevej.

Den har jo ellers mest stået på håndbold her i Kolding, men måske er det mere kvindefodboldholdet, man skulle satse på Lars Søndergaard, landstræner for kvindelandsholdet

Bannerbærerne De mange optagede sæder på tribunerne og menneskemylderet glædede gæsterne. Niårige Amanda og tiårige Liva, der begge spiller fodbold tre gange om ugen i Bramdrupdam, fortalte, at de havde forventet mange folk på stadion. - Da vi kom, var der næsten helt tomt, men jeg vidste godt, at der ville komme så mange, for det er jo en vigtig kamp, slog Liva fast, mens hun og veninden sad med deres maskotbamser klar til både at heppe og hjælpe til. De to unge fodboldfans havde sammen med en række andre fodboldpiger nemlig til opgave at bære det store banner, der lå midt på fodboldbanen helt til kampstart, væk. - Vi er bannerbærere, forklarede Amanda, der for første gang skulle se en kvindekamp, mens Liva før har været i Viborg for at se landsholdet spille.

Landstræneren Men også mere garvede fodboldfolk var glade for den massive opbakning, selv om store bededag også er den største konfirmationsdag i byen. - Det er lækkert, at her er så mange. Det er jo det, man efterspørger - at der kommer mange tilskuere. Jeg tror, at flere er blevet opmærksom på kvindefodbold via landsholdet, sagde en af de mere prominente tilskuere - nemlig kvindelandsholdets træner, Lars Søndergaard, der torsdag så Brændkjærskolens piger vinde Ekstra Bladets store skolefodboldturnering og dagen efter altså kunne se Koldings seniorspillere i vigør. Set i lyset af den store succes, pige- og kvindefodboldspillerne har i Kolding, havde landstræneren også en opfordring med til Kolding: - Den har jo ellers mest stået på håndbold her i Kolding, men måske er det mere kvindefodboldholdet, man skulle satse på, sagde han.