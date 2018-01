Ny podcast sætter fokus på at få det bedste frem

- Det, som er attraktivt ved en podcast, er, at når du sidder i bilen på vej til Aarhus eller København, så bruger du tiden på at blive klogere. Der bliver jeg også selv inspireret og udfordret, og der er jo rigtig mange, der sidder i bilen dagligt. Det kan også være på gåturen eller kondicyklen, hvor man kan få lidt inspiration i en podcast, siger Christian Hjermind, der havde en lang håndboldkarriere på europæisk topplan, inden han etablerede HjermindLink.

Det er også den røde tråd i podcasten Playmaker fremover, når erhvervskonsulenten inviterer gæster inden for til at tale om, hvordan man gør medarbejdere eller spillere endnu bedre.

Kolding: Første udgave af podcasten giver indblik i, hvordan landstræneren for herrelandsholdet i håndbold, Nikolaj Jacobsen, arbejder med at gøre spillerne bedre.

Top of mind

Målgruppen for podcasten er ledere, trænere og undervisere, der er på udkig efter input til, hvordan man gør andre gode. Og så kan podcasten også give nye kunder i butikken.

- Du skal være top of mind hos beslutningstagere og ledere, der kigger efter potentielle samarbejdspartnere inden for leder- og medarbejderudvikling. Her er det ét af redskaberne til at skabe synlighed omkring mig og min måde at håndtere tingene, og hvordan du gør spillere og medarbejdere bedre, siger Christian Hjermind.

Siden 2010 har han stået bag sin egen konsulentvirksomhed, hvor han har arbejdet med talent- og lederudvikling.

- Samtidig synes jeg, det er sjovt at lave podcasts. Jeg har lavet rigtig mange interviews, hvor du gennem dialog bliver klogere på nogle ting. Så podcast er en naturlig platform for mig. Og så er det her godt materiale, når jeg selv skal ud og tale om for eksempel 1:1-samtaler. Så kan jeg sende et link til deltagerne. De kan lytte med, og så har vi et godt udgangspunkt, når jeg møder op, siger Christian Hjermind.