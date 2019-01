Ny ordning for konfirmander i Kolding skal få flere til at blive i omstridt kirke

Går man på Sdr. Vang Skole og står til at blive konfirmeret i Kristkirken, skal man fra næste skoleår løse sognebånd, hvis man ønsker at blive konfirmeret i en anden kirke, for eksempel Brændkjærkirken. Arkivfoto

De konfirmander, der fravælger deres sognekirke, Kristkirken, og i stedet konfirmeres i Brændkjærkirken, skal fremover have deres forældre til at løse sognebånd til denne kirke. Det skal få flere til at vælge deres lokale sognekirke, forklarer provst.

Kolding: Fra næste skoleår er det ikke længere nok bare at lave en aftale med en præst i et andet sogn, end der hvor ens barns skole ligger, om, at barnet kan blive konfirmeret der. En ny ordning, som biskop Marianne Christiansen og provst Grete Wigh-Poulsen har besluttet, skal nemlig anspore flere til at holde ved den kirke, der ligger i deres bopælssogn. Fremover skal forældrene til de konfirmander, der ønsker at blive konfirmeret i en anden kirke, end der hvor deres skole ligger, løse sognebånd til det andet sogn, hvis deres barn skal konfirmeres der i stedet for i deres lokale kirke. I efterhånden en del år har det ellers været nok med en aftale med præsten, når nogle unge fra Sdr. Vang Skole og dermed Kristkirkens sogn hvert år fravælger den lokale kirke for i stedet at blive konfirmeret i Brændkjærkirken. Her er der hvert år siden 2014 blevet oprettet et særligt Sdr. Vang-hold, og i år har søgningen - som omtalt i JydskeVestkysten søndag - endda været så stor, at der er to hold for Sdr. Vang-konfirmanderne.

Løse sognebånd Som medlem af folkekirken hører man som hovedregel til menigheden i det sogn, hvor man bor. Man kan imidlertid ved at løse sognebånd slutte sig til en præst i et andet sogn. Ved at løse sognebånd får man ret til at blive betjent af den præst, man har løst sognebånd til.



Det gør man ved at udfylde et dokument, som man afleverer til den pågældende præst.



Under punktet konfirmationer på Brændkjærkirkens hjemmeside kan man læse mere om den nye praksis, ligesom man her kan klikke på et link til det dokument, der skal udfyldes.

En ekstra overvejelse Det har provst i Kolding Provsti, Grete Wigh-Poulsen, og biskop i Haderslev Stift, Marianne Christiansen, besluttet. Det er hovedsageligt de konfirmander fra Kristkirkens sogn, der ønsker konfirmation i Brændkjærkirken, som berøres af den nye ordning, da næsten ingen i Kolding ellers konfirmeres i andre kirker, end der hvor deres skole hører til. Grete Wigh-Poulsen forklarer, at man med den nye konfirmandpraksis ønsker, at folk gør sig en ekstra overvejelse om fravalget af sognets kirke, og at man gerne ser, at folk bruger deres sognekirke. - Vi gør opmærksom på, at man har en sognekirke med dygtige præster, og signalet er, at det er en overvejelse, man gør sig. Hvis der sker en bevægelse, hvor mange vælger en anden kirke, så mister man sognefornemmelsen der, hvor man bor. Vi vil gerne anspore den følelse af, at man hører til, siger hun.

Kan frit vælge - Det er klart en tilskyndelse til, at man bruger sognekirken, og at det er vigtigt, at man gør sig den overvejelse. Det logiske er, at de fleste hører hjemme i sognets kirke, og det vil vi tilskynde til. Det er vigtigt, at man har en kirke, man føler sig hjemme i, fortsætter provsten. Men i år har næsten alle Sdr. Vang-konfirmander fravalgt deres sognekirke, Kristkirken - vel fordi de ikke føler sig hjemme der. Hvorfor begynder I så at ville tilskynde til, at de bruger deres lokale sognekirke? - Så er frihedsordningen der, så man kan finde en anden præst, man ønsker at være tilknyttet. Det er folk fuldstændig frie til at benytte, siger Grete Wigh-Poulsen.