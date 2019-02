Morten Teilmann-Jørgensen er Kongernes Jellings nye museumschef, men han foretrækker egentlig, at man ser stedet som et oplevelsescenter og ikke som et museum. Og det kræver kreativ tænkning at fortælle 1000 år gammel historie til nutidens gæster, fortæller koldingenseren.

- Jeg indgik i et partnerskab med Hans Ole, så jeg har ikke gjort mit arbejde ordentligt, hvis der vil komme til at ske en kæmpe forandring nu. Det vil være nogle mindre ting, og så har vi jo haft flere års succes, som vi skal følge op på, og derfor skal vi kigge på, hvad vi skal satse på nu, siger den nye museumschef, der gennem en årrække har boet på Haderslevvej i Kolding med sin hustru Dorthe og deres børn.

Den tidligere museumschef, Hans Ole Matthiesen, er rykket til Christiansø, og Morten Teilmann-Jørgensen fra Kolding har overtaget ledelsen af Kongernes Jelling. Begge har været med til at bygge det nuværende og ret velbesøgte oplevelsescenter op, og derfor vil man ikke komme til at mærke de store ændringer i forbindelse med udskiftningen på chefposten.

Det er enormt vigtigt for os, at der er plads til dialog med de besøgende. Der er meget, vi ikke ved, og som vi kan sætte spørgsmålstegn ved, så der er ingen dumme spørgsmål, og der er plads til at se historien på andre måder. Vi er ikke et museum, hvor vi står og siger, at "det er sådan, historien er".

Der skal være et twist

Titlen som museumschef er egentlig lidt misvisende, for Kongernes Jelling er ikke et museum. Det er et oplevelsescenter, som Morten Teilmann-Jørgensen kalder det. Også derfor er det vigtigt for ham med masser af kreativ tænkning, så besøgende kan få en oplevelse frem for et almindeligt museumsbesøg.

- Vi lever af at fortælle 1000 år gammel historie. Skal vi gøre det interessant for nye grupper, så kræver det også nogle nyheder. Men vi er også gode til at få idéer og ikke mindst til at få prøvet dem af. De folk, der arbejder her, tænker ikke i, hvad "vi plejer" at gøre - de tænker i stedet "lad os prøve det", og det skal vi holde fast i.

- Et eksempel er, at det er muligt at donere en skilling til os, men det skal ikke bare være en bøtte, der står midt i det hele, som man kan putte penge i. Det skal have et twist, så vi har lavet det på en underholdende måde, hvor man kan følge mønterne og samtidig lære noget, siger han.