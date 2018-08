Kolding: Det bliver med fokus på alt, hvad der rører sig i Kolding, når det nye VLR Kolding går i luften 3. september.

Hver dag fra klokken 9 til 12 vil radiovært Peter Mathiasen overtage sendefladen på VLR - Vores Lokale Radio - og fra sit studie i Kolding guide lytterne igennem en udsendelse, der ud over masser af popmusik også byder på et stærkt fokus på det lokale liv.

- Vi prøver at flytte vores regionale fokus til et lokalt fokus, hvor vi kommer tæt på, hvad der sker i Kolding. Det giver os mulighed for at dække begivenheder i byen meget tættere, end vi har haft mulighed for hidtil. Vi finder forstørrelsesglasset frem, siger programchef Claus Nielsen.

Det er Jysk Fynske Medier, som står bag den ultralokale radiostation i Kolding. I forvejen driver koncernen det lokale format Classic Als, der både med hensyn til lytning og reklamesalg er blevet en kæmpe succes.

- Vores positive erfaringer med Classic Als både kommercielt og redaktionelt viser, at der er markant interesse for radioer, der koncentrerer sig om et enkelt lokalområde. Det er baggrunden for vores strategi om at udbrede konceptet, siger Claus Nielsen, der er programchef for Jysk Fynske Mediers radioer.

I den nye lokale formiddagsudsendelse vil man få de helt nære lokale historier.

- Vi vil koncentrere os om nogle historier, som har forbrugerinteresse, det kunne for eksempel være en ny gadebelægning i midtbyen, det kulturelle og butikslivet, forklarer Claus Nielsen.

Koldings nye radiovært Peter Mathiasen glæder sig til at zoome ind på byen.

- Jeg glæder mig sindssygt meget til at dyrke et lokalområde og gøre den her by til verdens navle, mens jeg sender. Det synes jeg virkelig, at byen fortjener. Folk kommer til at føle, at der er en radio, der tager dem seriøst.