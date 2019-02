Ny lejer af Fætter BR's gamle lokaler: Vi vækster og har pladsmangel

Kolding: Det går godt for tøjbutikken Triple M, der har specialiseret sig i mode til børn og unge mellem otte og 16 år.

I dag ligger forretningen i Østergade 1, men de lokaler er blevet opsagt, fordi indehaver Annette Holm-Søberg har set sig lun på det tidligere Fætter BR lokale i Helligkorsgade 5.

- Lokalet her i Østergade er blevet for lille. Vi vækster og har pladsmangel til at vise alt vores lækre tøj frem.

I oktober åbnede Triple M en webshop, og den kræver også mere lagerplads.

- Det kan godt blive lidt presset her. Vores webshop går der ud af, så det er også for at få noget mere plads til den, at vi flytter.

Annette Holm-Søberg glæder sig til at åbne Triple M i de nye lokaler. De skal nu sættes i stand, så hun har ikke en præcis åbningsdag, men det bliver inden sommer.

- Vi synes, det er nogle rigtig lækre lokaler, som har en god placering og nogle spændende muligheder.

I det nuværende lejemål har Triple M 140 kvadratmeter plus lager. Den nye butik breder sig over 230 kvadratmeter og har et større lager.