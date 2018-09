Ny leder af Godset: Den mulighed kunne jeg ikke lade passere

Hvem skal lede Godset videre efter Christian Haugk? Spørgsmålet har stået åbent i nogle måneder, men nu er svaret kommet. Den nye leder af spillestedet er Martin Røen, som kommer fra et job hos Danmarks Radio.

Kolding: Jagten på en ny leder af Godset er ovre. Fredag er det blevet offentliggjort, at 41-årige Martin Røen overtager den plads, som blev ledig, da Christian Haugk i foråret fik job som kultur-, fritids- og landdistriktschef i Haderslev Kommune. - Der er så mange forskellige opgaver at løse på Godset, og jeg glæder mig til det hele, for det handler alt sammen om at få musikken til at spille. Om at skabe rammerne for så gode oplevelser som muligt for både publikum og musikere, siger Martin Røen. Martin Røen begynder i jobbet den 1. december og starter som pendler, hvorefter han rykker vestpå fra Frederiksberg sammen med sin familie. De seneste fjorten år har han boet i hovedstaden.

- Godset er ikke bare et af Koldings mest markante kulturtilbud, men et regionalt spillested, der tiltrækker publikum langvejs fra. Den position er jeg ikke i tvivl om, at Martin Røen er den rette mand til at kæmpe videre for. Han kender musikbranchen ud og ind, kommer med en imponerende og bred erfaring fra musiklivet, som kun få kan matche og med et stor nationalt og internationalt netværk. Lisbet Holten Lambert, kulturchef

Rivende udvikling For Martin Røen er det et gensyn med landsdelen, når han begynder på Godset. Han kommer fra Brørup, og i slutningen af 90'erne trådte han sine første håbefulde skridt ind i musikkens verden i Brørup, Vejen og Kolding og på MGK i Vojens. I de mellemliggende år har han haft en bred vifte af jobs inden for musikkens verden, blandt andet som producent, koncertarrangør, tourmanager, venue manager og label manager. - Jobbet som leder af Godset var en mulighed, jeg ikke kunne lade passere. Jeg har fulgt kulturlivet på min hjemegn, siden jeg flyttede herfra tilbage i 90'erne, og jeg har med glæde noteret mig, at der er sket en rivende og meget positiv udvikling, som jeg rigtig gerne vil være en del af, fortæller Martin Røen, der selv har været på Godset til koncert, og han har også arbejdet sammen med spillestedet i sin nuværende funktion som producent på Danmarks Radio. - Når man ser på Godset udefra, så kan man bare konstatere, at de har opnået så mange fine resultater, at det vil man også gerne selv være en del af og bruge sin tid på. Når Godset bliver kåret som årets spillested og som årets back stage-område, så kan det kun lade sig gøre, fordi der er nogen her, som brænder for det, de laver. Så her er virkelig noget at arbejde med, og det glæder jeg mig rigtig meget til.