Ny kritik af skolechef: Orienterede ikke politikere om millionudgift til specialelever

S og EL kalder det uacceptabelt, at skolechef ikke orienterede politikerne i børne- og uddannelsesudvalget om, at han dagen efter dets sparemøde for nylig, ville bevilge millioner til børn, der skulle modtage særlige specialtilbud på folkeskolerne. Også borgmesteren er kritisk.

Kolding: Det økonomiske rod i børne- og uddannelsesforvaltningen fortsætter, efter at det for nylig stod klart, at der de seneste år har været et overforbrug på centrale konti i forvaltningen på cirka 29 millioner kroner. Sagen førte til, at byrådet forleden fyrede direktør Helle Thiele, der har stået i spidsen for børne- og skoleområdet i tre år.

Nu er endnu en sag dukket op, der møder skarp kritik fra Socialdemokratiets og Enhedslistens medlemmer af børne- og uddannelsesudvalget. Sammen med resten af medlemmerne af børne- og uddannelsesudvalget måtte de på grund af det store overforbrug vedtage en omfattende spareplan på et udvalgsmøde den 13. marts.

Det viser sig, at den nu sygemeldte skolechef Lars Svenson den 14. marts - dagen efter at børne- og uddannelsespolitikerne vedtog millionstore besparelser, diskuterede det store overforbrug og desuden besluttede, at de på næste møde skal drøfte, hvordan politikerne fremover skal informeres om sager af embedsmændene - fordelte specialpædagogisk hjælp til næste skoleår til 44 elever rundt på kommunens folkeskoler for millioner af kroner.