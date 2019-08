Ny klinik tester for rusmidler: Narko er stadig et stort tabu på arbejdspladsen

Ferle Produkter, der sælger rusmiddelanalyser til både alkohol- og narkotikatestning, har åbnet klinik i Kolding, der blandt andet tilbyder rusmiddeltestning. - Det er fortsat et stort tabu, når du tester for narko, lyder det fra konsulent Claus Christensen, der er tilknyttet klinikken i Kolding.

- Den sidste del med arbejdspladstest bliver desværre fortsat større og større. Og der er et kæmpe mørketal, når det gælder rusmidler på arbejdspladsen. Jeg oplever ikke samme problemer med alkohol. Der har man fundet ud af, at man skal have en alkoholpolitik, og at man ikke drikker i arbejdstiden. Men narko er fortsat et tabu, siger Claus Christensen.

Kolding: Det starter typisk med en mistanke hos lederen. Medarbejderen skifter adfærd, og humøret svinger. Næste skridt kan være en test, og nu har Kolding fået en klinik, der har specialiseret sig i at teste for rusmidler.

- Det er fortsat et stort tabu, når du tester for narko, og derfor foretager vi også nogle gange tests anonymt og med en spyttest. En spyttest fanger ikke så meget som en urintest, men det er mindre grænseoverskridende med den type test.

Ferle tilbyder blandt andet at komme ud på virksomheder for at rådgive og udarbejde en rusmiddel-politik, og Ferle tilbyder også at komme ud at teste medarbejderne på arbejdspladsen. Det kræver dog, at medarbejderne er ansat på de vilkår, at virksomheden må teste medarbejderne. Ferle anbefaler, at virksomheden involverer den faglige organisation, inden man går i gang med en rusmiddeltest.

Politik om narko

- Tit starter det med, at virksomheden formulerer en politik om narko. Det er noget andet at tage narko end at drikke alkohol. I miljøet vil du gerne sige, at du har sniffet kokain. Men du kommer ikke på arbejde og fortæller om, at du har taget kokain i weekenden, siger Claus Christensen.

Virksomhedens interne undersøgelse viser, at 5 ud af 100 tilfældigt testede medarbejdere, er positive for et eller flere rusmidler.

- Vi tilbyder også kurser i tegn og symptomer. Det kan være, at virksomheden synes, at det er for grænseoverskridende at lave en tilfældig test. Her klæder vi typisk mellemledere på, så de kan se tegn og symptomer. Hvad skal de kigge efter? De får redskaber til at kigge efter adfærdsmønstre og redskaber til at turde tage snakken med medarbejderen, siger Claus Christensen.