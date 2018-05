Ny kampagne skal redde cyklistliv

Kolding: Mange bilister har nok allerede bemærket skiltene i lygtepælene, når man nærmer sig et vejkryds: Brug to sekunder mere på at orientere dig i krydset, lyder budskabet på skiltene, som er en del af en større kampagne, som officielt starter i denne uge .

Baggrunden er den dystre, at cyklister er særligt udsatte i vejkryds, hvor to ud af tre alvorlige cyklistulykker sker. På landsplan blev 81 cyklister dræbt og 1744 alvorligt kvæstet i vejkryds fra 2012 til 2016.

Derfor deltager Kolding Kommune i den landsdækkende kampagne i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik, så flere cyklister kommer sikkert gennem trafikken.

Det gode råd til både cyklister og bilister er, at de skal bruge to sekunder mere på at orientere sig om blandt andet svingende og bagfrakommende biler og cyklister.

I Sydøstjyllands Politikreds, som Kolding er en del af, skete der 125 ulykker i kryds i 2012-2016, hvor cyklister blev dræbt eller kom alvorligt til skade.