Ny hundeskov: Her må hvide Barnaby lege sig mørkebrun af jord og mudder hver dag

Christiansfeld: Havaneseren Barnaby, dalmatineren Astrid og den græske gadehund Lilly er på plads med deres ejere, da Christiansfelds nye hundeskov blev indviet tirsdag middag.

- Det er fantastisk, at vi får en hundeskov. Barnaby elsker at få lov til at rende løs. I hundeskoven kan den få brændt masser af krudt af og møde andre hunde. Det er lidt svært for hundene at lege sammen, når de har snor på, siger Lisette Rytterberg, der er vokset op med hund.

Hun bor i Christiansfeld og er ikke i tvivl om, at hun vil bruge skoven med sin lille, hvide hund.

- Her skal Barnaby have lov til at blive mørkebrun hver dag, siger hun og griner.

Hundene pels kan nemlig godt blive farvet af jord og mudder, når de leger.